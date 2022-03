Madloco vince la tappa pescarese di Promuovi la tua musica [FOTO]

Bilancio positivo per l'unica data abruzzese del contest "Promuovi la tua musica", ideato dalla cantautrice Fanya Di Croce. La rassegna, che si è tenuta sabato 19 marzo al teatro Massimo di Pescara, aveva già fatto tappa in città nell'ottobre 2017, e a distanza di quasi cinque anni è tornata nel capoluogo adriatico, facendo registrare una grande affluenza di pubblico. La musica è iniziata intorno alle ore 16 con una suggestiva esecuzione di "Imagine" (inno pacifista firmato da John Lennon) per manifestare solidarietà al popolo dell'Ucraina, ed è andata avanti fino a sera, sempre con la simpatica conduzione di Fabio Massenzi.

I 40 giovani talenti in gara sono stati valutati da una giuria composta da Maddalena Maglione, Massimo Di Muro, Tiziana Buttari, Gianluca Croce e il nostro Massimo Giuliano. Alla fine il primo posto, che comprenderà anche una promozione radio e stampa, è stato assegnato al rapper Madloco, che risulta dunque il vincitore assoluto della tappa. Non è poi mancato il "Premio Compilation", conferito a tre artisti: nello specifico, Patty, il duo Asap e Rogerio Celestino, quest'ultimo abruzzese acquisito perché, pur essendo di origini portoghesi, vive e lavora da anni a Spoltore.

Ma la nostra regione è stata adeguatamente rappresentata anche nel "Premio Cover", assegnato alla marsicana Lorena Bianchi. Tra gli ospiti che si sono avvicendati sul palco con le loro canzoni figurano la stessa Fanya Di Croce, Be Klaire e Le canzoni giuste, band - oltretutto - di Pescara. "Il nostro plauso più sentito è rivolto a tutti gli artisti che hanno partecipato", ha scritto in una nota lo staff di "Promuovi la tua musica". E Fanya Di Croce ha aggiunto: "Sabato sera sul palco del teatro Massimo sono stata avvolta da un’energia interminabile. Grazie, Pescara!".

Tra l'altro, la Di Croce ha molto apprezzato anche la simbolica iniziativa pro Ucraina attuata dal Comune e dalla Fondazione Pescarabruzzo, che hanno illuminato di gialloblu rispettivamente il municipio e il teatro Massimo. Il tour di "Promuovi la tua musica" proseguirà adesso il 9 e 10 aprile al Nuovo Teatro San Paolo di Roma, il 23 aprile e il 7 maggio al Nove Studio di Milano, il 28 maggio al Teatro Persiceto di Bologna, il 2 luglio al Teatro Auditorium Stradanuova di Genova, il 3 settembre al Teatro Provvidenza di Torino e il 1° ottobre al Teatro Casa Cava di Matera.