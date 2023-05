VIDEO | Macchia nera sulla parete esterna dell'ospedale: era un grosso sciame d'api

Paura nei giorni scorsi, all'ospedale civile "Santo Spirito", dove è stata avvistata una grande macchia nera lungo una delle pareti esterne dell’edificio, più precisamente all’altezza del quarto piano ovest, corrispondente al reparto di ostetricia e ginecologia.

Come fa sapere oggi la Asl di Pescara, si trattava di un grosso sciame di api per la cui rimozione è stato richiesto l’intervento in un primo tempo dei vigili del fuoco e poi, su suggerimento del servizio veterinario, di un apicoltore specializzato che, con abilità e pazienza, si è adoperato per allontanare le api dal muro dell’ospedale, sotto il vigile controllo della Uoc servizi tecnici e manutentivi.

Lo sciame, riferisce l'azienda sanitaria locale, era "molto numeroso, composto da migliaia di unità (una prima stima parla di sessantamila)", che sono state condotte, "in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente", nello stabilimento dell’apicoltore. Va infatti ricordato che le api non possono essere assolutamente uccise in quanto specie protetta.