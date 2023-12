Lutto nel mondo dello spettacolo per la prematura scomparsa della manager artistica Barbara Paolone

Lutto nel mondo dello spettacolo per la prematura scomparsa di Barbara Paolone, manager artistica e organizzatrice di eventi nonché moglie dello showman Vincenzo Olivieri. Aveva 54 anni.

Sconfitta da una grave e improvvisa malattia la notizia della sua morte lascia tutti sconvolti. Sono già tantissimi i messaggi di condoglianze apparsi sui social cui se ne aggiungeranno certamente molti altri. Diplomata al liceo scientifico Da Vinci di Pescara e laureatasi in economia e commercio all'università d'Annunzio, era uno dei volti più conosciuti nell'ambiente televisivo e dello spettacolo nel nostro territorio e non solo. Tanti i format, gli spettacoli e le produzioni da lei ideate.

Indissolubile il legame con il marito intorno al cui dolore (suo e di tutta la famiglia) si unisce anche tutta la redazione de IlPescara. In tanti stanno lasciando parole di ricordo e il coro è unanime: una perdita che si fa sentire per le qualità umane e professionali che l'hanno sempre caratterizzata.

Particolarmente toccanti le parole con cui la ricorda il parlamentare FdI Guerino Testa: "per me, oggi, è come se oggi fosse venuta mancare una mia seconda sorella. Barbara, quella ragazza sempre solare, amata e apprezzata da tutti. Ho ancora nitido il ricordo del 6 dicembre 2006 quando celebrai a Città Sant'Angelo, il suo matrimonio con Vincenzo Olivieri, suo compagno di vita e di lavoro: aveva gli occhi brillanti e pieni d'amore, dispensava dolcezza e sorrisi a tutti i presenti. Nell'anima conserverò sempre un bene profondo e la memoria di una donna piena di vita. È con grande sconforto che mi unisco al dolore di Vincenzo e dei familiari tutti".

“Purtroppo Barbara Paolone non è più con noi, organizzatrice e produttrice di grande talento, portatrice di serenità con il suo grande sorriso, piena di energia e disponibilità, ha lasciato il suo amato sposo Vincenzo Olivieri, la sua famiglia e i tanti amici in un grande dolore. Increduli piangiamo” scrive sulla sua pagina social il Teatro stabile d'Abruzzo.

A ricordarla anche l'ex consigliere comunale del Pd Moreno Di Pietantonio: “un abbraccio ovunque tu sia”, scrive con l'ex sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani che pubblica una foto insieme e aggiunge: “Barbara Paolone, manager, compagna di vita inseparabile di Vincenzo Olivieri, ci ha lasciati a soli 54 anni. La notizia mi rattrista. La ricordo con la sua energia, una donna dolce e nello stesso tempo forte e concreta, esplosiva nel suo amore per la vita e per le cose belle. Stringo Vincenzo in un abbraccio fortissimo. Barbara, ci mancherai”.

Solo alcune delle parole con cui la manager viene ricordata con la notizia che sta lasciando letteralmente tutti senza parole. Negli anni ha lavorato molto per Rete8 realizzando diversi format ed è per questo che l'emittente televisiva ha deciso di sospendere nei prossimi giorni tutta la programmazione degli spettacoli di Vinenzo Olivieri previsti dal palinsesto.