Lutto a Lettomanoppello per la prematura scomparsa della giovane mamma Graziella Iris Mancini

Ha contribuito a salvare tante vite Graziella Iris Mancini, strumentista nel blocco operatorio dell'ospedale civile di Pescara, ma la sua battaglia purtroppo non è riuscita a vincerla lasciando un grande vuoto in tutti coloro che l'hanno conosciuta e soprattutto nei suoi cari.

Mamma di due bambine la 44enne si è spenta proprio in nell''ospedale dove ogni giorno portava quel sorriso che in tanti, con i loro messaggi, ricordano. Un lutto che ha colpito profondamente la comunità del suo paese, Lettomanoppello, tanto che tutti gli eventi in programma sabato 24 giugno, giorno dei funerali, sono stati rinviati.

A dedicarle un sentito messaggio è anche il sindaco Simone Romando D'Alfonso. “Tutta la comunità Lettese – scrive sul suo profilo social – in queste ore è sconvolta per la notizia della tragica morte della nostra cara Graziella Iris Esprimiamo tutto il cordoglio, anche a nome dell’amministrazione comunale, tutta che partecipa commossa al lutto che ha colpito la famiglia Mancini in Di Nardo. Noi tutti, con tutto il cuore, affranti, abbracciamo il marito Giuseppe, le figlie Sabia Iris e Talitha Sole, la mamma Antonietta, il papà Donato, il fratello Corrado, la sorella Filomena e i parenti tutti”. “In questi momenti non ci sono parole, ma solo il fortissimo dolore che possiamo condividere con loro e soprattutto la nostra sincera vicinanza a tutta la famiglia. La nostra fede - conclude il cittadino - ci aiuta nel cercare consolazione e ci rassicura sul fatto che un angelo veglia su tutti noi. Oggi è un giorno triste, ed è difficile da accettare. Auspico che un sincero e commosso abbraccio di tutta la nostra comunità possa essere di sollievo”.

Tanti anche i colleghi e gli amici che la ricordano e che messaggi li hanno voluti lasciare sulla sua pagina social anche con immagini che ricordano i momenti trascorsi insieme tra le corsie dell'ospedale. Un messaggio per lei ce l'ha anche il sindaco di Scafa Giordano Di Fiore. Un giorno tristissimo, dice anche lui, per la perdita prematura di “una grandissima e bella persona, mamma, amica”.

La comunità si prepara ora all'ultimo saluto a Graziella Iris Mancini. I funerali si terranno sabato 24 giugno alle 18.20 nella chiesa parrocchiale della Beta Vergine dell'Assunta di Lettomanoppello.