Lupi a Spoltore, il sindaco Trulli invita gli esperti per un confronto con la cittadinanza

Come comportarsi quando in una zona urbana vengono avvistati dei lupi? Come si può convivere con la sua presenza seppur sporadica? Soprattutto come ci si può tutelare e tutelare i propri cari nonché i propri animali domestici da possibili attacchi? Tante le domande cui si cercherà di dare una risposta nell'incontro organizzato dall'amministrazione con il parco nazionale della Majella e il Wildlife research center per tranquillizzare la popolazione allarmata dai tanti avvistamenti.

Era stato Simone Angelucci, responsabile del servizio veterinario del Parco della Majella a dare la sua disponibilità per un confronto dopo che l'amministrazione ha incaricato i carabinieri forestali di portare avanti un'indagine conoscitiva per capire quanti ce ne sono sul territorio viste le tante segnalazioni. La risposta del sindaco Chiara Trulli non si è fatta attendere e così il 7 marzo quell'incontro ci sarà con l'appuntamento fissato alle 17.30 nel centro civico di Santa Teresa.

“C'è la possibilità che lupi isolati dal branco si possano trovare di passaggio nelle nostre aree urbane, alla ricerca di fonti di cibo facilmente accessibili come i cassonetti dell'organico o, purtroppo, i nostri amici a quattro zampe”, afferma Trulli ribadendo quanto lo stesso Angelucci aveva detto nei giorni scorsi. “Dobbiamo fare in modo che queste presenze non creino pericoli a noi, agli animali domestici e ai lupi stessi – conclude -. Possiamo riuscirci solo mettendo a conoscenza di tutti gli accorgimenti da seguire”.