Nuovi avvistamenti di lupi nel Pescarese: un esemplare fra le vigne a Cappelle sul Tavo [VIDEO]

Nuovo avvistamento di lupi nel Pescarese. Nella giornata di ieri 12 gennaio infatti un esemplare è stato notato all'interno di una vigna a Cappelle sul Tavo. L'animale si trovava a poca distanza dal centro abitato del paese, e quando si è accorto della presenza dell'uomo che lo ha ripreso, si è allontanato.

Nelle scorse settimane erano stati segnalati altri lupi, anche il branco, in provincia di Pescara: da Pianella a Città Sant'Angelo fino a Montesilvano. A quanto pare, sia a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus che hanno notevolmente ridotto soprattutto in primavera e nei mesi autunnali il traffico di mezzi e persone, questi ed altri animali selvatici hanno tentato di riappropriarsi del territorio avanzando fino alle zone collinare e costiere, complice anche un inverno che nelle ultime settimane è stato particolarmente rigido e con copiose nevicate in montagna.