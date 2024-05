La denuncia di un residente del lungomare sud: "Da oltre 20 anni bighe con cavalli transitano impunite per andare in mare"

Da oltre 20 anni soggetti con bighe trainate da cavalli scendono dalla zona di Colle Cetrullo transitando per il villaggio Alcyone fino a raggiungere il mare, senza alcun controllo e senza alcuna sanzione. A denunciare l'accaduto un nostro lettore, residente nella zona del lungomare sud, a nome di tanti residenti esasperati per i pericoli che gli automobilisti e i pedoni corrono durante il transito delle bighe prive di qualsiasi riconoscimento, con i cavalli che raggiungono la spiaggia libera per fare il bagno lasciando anche l'acqua sporca e deiezioni.

"Parliamo di una situazione di cui tutti sono a conoscenza: dalle forze dell'ordine fino alle varie amministrazioni comunali che si sono alternate nel tempo. Premetto che il nostro non è un attacco di tipo politico all'attuale amministrazione ma un problema che vivamo da decenni che non ha mai trovato una soluzione. Le bighe scendono dal Colle Cetrullo dove si trovano le stalle che custodiscono i cavalli, e di solito nelle prime ore del mattino fra le 8 e le 9 scendono verso il mare incuranti del rispetto del codice della strada. Facciamo presente che proprio l'articolo 49 del codice stradale non ammette il transito di mezzi trainati da cavalli con persone o merci a bordo, se non per scopi turistici. Queste bighe non hanno le targhe previste dalla legge, non hanno riferimenti dei nominativi che dovrebbero essere inseriti in un appostio elenco comunale inesistente. Macano inoltre di freni meccanici e di segnalatori luminosi. Abbiamo contattato decine di volte le forze dell'ordine, la polizia locale e la capitaneria di porto per quanto concerne l'ambito della spiaggia libera senza mai ottenere risposte e risultati concreti".

Il lettore poi annuncia:

"Siamo intenzionati, la prossima settimana, a presentare un esposto alla procura tramite un avvocato. Non è possibile che questa situazione sia conosciuta da tutti gli enti e gli organi competenti e non si riesca mai a sanzionare e bloccare questi soggetti".