Con la riqualificazione del lungomare nord piantumate nuove palme sul marciapiede lato monte [FOTO]

A Pescara, sul lungomare nord, arrivano le nuove palme nel marciapiede lato monte. Le piantumazioni delle giovani piante fanno parte, come ci ha spiegato il vicesindaco e assessore Gianni Santilli da noi raggiunto, dei lavori di riqualificazione che stanno interessando la zona nord di viale della Riviera, fino al confine con Montesilvano.

"Si tratta di una serie di piante che, una volta cresciute, saranno molto suggestive e rientrano negli investimenti fatti da questa amministrazione comunale per riqualificare l'ultimo tratto del nostro lungomare, quello che fino ad ora era rimasto più abbandonato e senza una riqualificazione importante da molto tempo. Non appena saranno terminati i lavori per i marciapiedi e la sistemazione degli stalli, si procederà anche alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Abbiamo dimostrato ancora una volta che questa giunta ha a cuore il tema del verde e degli alberi, regalando alla città nuove palme anche sul marciapiede lato monte"