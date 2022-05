Lungomare nord al buio, scatta la protesta [FOTO]

Il lungomare nord di Pescara è al buio. E scatta, di conseguenza, la protesta degli utenti. In base a quanto ci segnalano numerosi automobilisti che si trovano ad attraversarlo durante le ore notturne, sono già alcuni giorni (almeno 3) che la via della riviera si trova senza nessuna luce a illuminare l'area.

Non è chiaro a cosa sia dovuta questa improvvisa mancanza di illuminazione pubblica, ma si tratta senza dubbio di un grave disservizio e di una questione importante, anche e soprattutto in termini di sicurezza. Si auspica dunque che chi di dovere intervenga il prima possibile per rimediare a questo problema.