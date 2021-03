L'annuncio del sindaco Perazzetti: "Da lunedì 29 marzo Città Sant'Angelo torna in zona arancione"

La decisione è stata presa a seguito dell'ultima riunione della cabina di regia della Regione per il monitoraggio dell'andamento della pandemia sul territorio abruzzese

Città Sant'Angelo torna in zona arancione. Lo ha annunciato con un post su Facebook il sindaco angolano Perazzetti. A seguito dell'ultima riunione della cabina di regia della Regione, per il monitoraggio dell'andamento della pandemia in Abruzzo, si è deciso di rimuovere le massime restrizioni da zona rossa regionale a partire da lunedì 29 marzo:

Una bella notizia, dopo un lungo periodo di maggiori restrizioni. Gli angolani si stanno comportando, come sempre, in maniera egregia e i risultati si vedono.

Continuiamo a comportarci bene, mantenendo il giusto comportamento, ci sono ancora gli imprenditori delle ristorazione ed altri che hanno le serrande abbassate, a loro oggi devono andare i nostri sacrifici nella socialità, per tornare a riprenderci la vita.

Ricordiamo che Città Sant'Angelo era fra i comuni compresi nell'area della zona rossa istituita dal presidente Marsilio nel mese di marzo a seguito del rapido aumento dei contagi per la variante inglese.