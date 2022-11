Un lumino per ricordare la quercia abbattuta sulla rotatoria lungo la statale 151 a Moscufo [FOTO]

Non accennano a placarsi le polemiche relative al taglio della quercia avvenuto qualche settimana fa a Moscufo, lungo la statale 151, per consentire la realizzazione di una rotatoria stradale. Un nostro lettore ci ha segnalato che negli ultimi giorni, sulla parte pavimentata della nuova rotatoria, è apparso un lumino con una croce, la foto di Padre Pio e la scritta "quercia", un chiaro riferimento proprio alla storica pianta abbattuta dopo diverse proteste, manifestazioni e critiche da parte dei residenti della zona e delle associazioni degli ambientalisti.

Le polemiche erano iniziate già all'indomani della notizia del progetto dell'Anas, che ha in concessione quell'arteria stradale, che prevedeva la creazione di una rotatoria nella zona industriale di Moscufo e di altri elementi utilii per la viabilità, con il contesutale abbattimento di una quercia storica che era diventata ormai per i residenti ma anche per gli automobilisti in transito su quella strada (che è molto trafficata essendo il collegamento diretto fra la zona della costa e l'entroterra vestino). La notizia dell'imminente eliminazione dell'albero aveva scatenato la rabbia anche delle associazioni ambientaliste e dei comitati cittadini fra cui il Conalpa e Italia Nostra, che chiedevano di scongiurare l'abbattimento e di rivedere il progetto. L'Anas, però, ha poi provveduto ad abbattere la pianta completando l'opera per poi collaudarla e renderla fruibile.

Dopo qualche settimana però, sulla questione era tornato l'architetto Di Giampietro di webstrade.it all'indomani di un incidente stradale che aveva visto un'autovettura finile su uno degli elementi in cemento della rotatoria, provocando danni al veicolo ed abbattendo la segnaletica verticale. Lo stesso Di Giampietro aveva dunque evidenziato come la nascita della rotatoria che, secondo l'Anas, doveva migliorare la sicurezza stradale in quanto imponeva la riduzione della velocità per le auto in transito, era stato un fallimento in quanto era giudicata pericolosa per la sua conformazione.

Ed a quanto pare, come riferito da persone che lavorano nelle aziende della zona, durante le ore notturne alcuni automobilisti che percorrono la statale 151 in direzione mare - monti, avrebbero preso l'abitudine quando vi è assenza di traffico di tagliare la rotatoria che è spostata sul lato destro rispetto alla carreggiata, riuscendo a proseguire dritto senza doverla scavalcare proprio per la sua conformazione.