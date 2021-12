Luminarie ancora spente ai colli, protestano residenti e commercianti

I commercianti e i residenti di Pescara colli sono particolarmente infastiditi perché questo è l’unico quartiere dove l'amministrazione non ha ancora finito di montare le luci e che, inoltre, non è ancora illuminato. In particolare, sotto la lente di ingrandimento sono finite le zone di via del Santuario e largo Madonna dei Sette Dolori.

Visto l’andazzo negativo, sono stati fatti diversi solleciti in Comune per far accendere le luminarie "ma la realtà è che ci sono quartieri di serie A e quartieri di serie B", fanno sapere, sconsolati, alcuni cittadini dei colli.