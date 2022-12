Piacciono le luminarie con i personaggi Disney in piazza Salotto [FOTO]

Piacciono le luminarie con i personaggi Disney più celebri che sono ammirabili in pieno centro dallo scorso 8 dicembre, giorno in cui a Pescara si è dato ufficialmente il via alle feste con la relativa cerimonia di accensione. In piazza Salotto sono stati riprodotti, con apposite gigantografie, l’immancabile Babbo Natale, due trichechi e la coppia formata da Minnie e Topolino, per la gioia di grandi e piccoli. Non mancano i selfie dei genitori con i propri bambini per farsi immortalare accanto a queste simpatiche icone, su cui è specificato - a scanso di equivoci - che "è vietato salire".

Come ricorda il Comune, «le luminarie rendono più belle e suggestive le vie della città». E anche i pescaresi la pensano così: tutte le persone con cui abbiamo parlato hanno espresso il proprio apprezzamento per tali attrazioni, che certamente non saranno ai livelli delle luci d'artista viste da queste parti fino a qualche anno fa ma, in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo oggi, vanno più che bene.

D'altronde, l'assessore al commercio Alfredo Cremonese aveva più volte ribadito, già nelle scorse settimane, che l’allestimento avrebbe comunque garantito un buon colpo d'occhio pur tenendo presenti le odierne esigenze legate al risparmio energetico e al caro vita. E, tutto sommato, il risultato può dirsi raggiunto.

Adesso tuttavia bisognerà ragionare su un possibile spostamento di queste luminarie in altro luogo in occasione degli spettacoli di Marco Papa e Vincenzo Olivieri il 31 dicembre e Loredana Bertè il 1° gennaio: per ragioni di sicurezza, infatti, potrebbe essere necessario dover liberare la piazza, attualmente "ingombrata" da vari (troppi) elementi decorativi.