Con il Black Friday del 24 novembre in centro si accedono le luminarie di Natale

Le luminarie di Natale si accenderanno il 24 novembre nel centro commerciale della città e cioè proprio nelle vie del centro oggi interessato dal cantiere di riqualificazione di corso Umberto e di piazza Santa Cuore. Ad annunciarlo è l'assessore comunale al Commercio Alfredo Cremonese: l'accensione ci sarà dunque in occasione del Black Friday divenuto ormai l'evento che anticipa quelli del calendario natalizio con anche lo scopo di sostenere i commercianti.

Già nel 2019 l'accensione delle luminarie era avvenuta in concomitanza con il giorno dei supersconti, ma poi, spiega Cremonese, tra crisi e covid l'idea non è stata riproposta. Idea che invece torna protagonista per l'inverno 2023 dopo il confronto avuto, spiega, con il presidente Federmoda-Confcommercio Pescara Enzo D'Ottaviantonio con il quale si è anche parlato “dell'importanza delle aperture serali in determinati periodo dell'anno. Una cosa sulla quale, come noto, ho sempre creduto e che ho sempre cercato di attuare”, sottolinea Cremonese.

Ovviamente l'albero di Natale e le luminarie nel resto della città saranno accese direttamente a dicembre quando si entrerà nel vivo del calendario eventi su cui l'amministrazione continua a lavorare con invece la filodifussione di cui l'assessore aveva già parlato a IlPescara, che potrebbe anch'essa partire in anticipo. U

na scelta quella di accendere le luminarie il 24 novembre legata sì al Black Friday, ma anche e soprattutto rilanciata per sostenere le attività che oggi vivono letteralmente dentro il cantiere e che, come tutte le altre, sottolinea Cremonese, sta vivendo una nuova crisi determinata dal caldo incessante che avrebbe di fatto bloccato le vendite sull'invernale.

Nel frattempo va avanti il confronto sul mercatino di Natale con le associazioni di categoria e soprattutto con la Confesercenti che ha il compito di allestirlo. Non si potrà ovviamente fare in corso Umberto come ormai da tradizione e sembra sempre più probabile, fa sapere l'assessore, che alla fine si farà nell'area antistante l'ex stazione ferroviaria. La stessa individuata dall'associazione dopo il tramonto dell'ipotesi piazza Salotto. Una scelta ancora in fase di valutazione, sottolinea, che se darà esito positivo potrà dunque confermare l'appuntamento anche per le festività del 2023.