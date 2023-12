Accese le luminarie di Natale a Spoltore, il programma degli eventi

Sono state accese nella serata di sabato 2 dicembre le luminarie del Natale 2023 a Spoltore.

La novità di quest'anno, come informano dall'amministrazione comunale, è la collaborazione con Edgardo Cotellucci e Maria Jenie Rossi dell'associazione I Colori del Territorio per quanto riguarda l'aspetto artistico.

"Abbiamo voluto potenziare l'investimento sulle luminarie", spiega il consigliere Angela Scurti, "nell'ottica di migliorare ogni anno metteremo qualcosa in più sulle aree più trafficate di tutte le contrade. C'è poi la collaborazione con I Colori del Territorio per quanto riguarda il posizionamento delle installazioni. Quella delle luminarie può sembrare una spesa superflua, ma contribuisce a creare lo spirito natalizio".

Resta ovviamente fissata per l'8 dicembre la tradizionale accensione dell'albero di Natale in piazza Di Marzio, mentre l'albero a Santa Lucia si illuminerà dal 13, cinque giorni dopo. "Ringrazio il mondo delle associazioni, gli operai del Comune e di Spoltore servizi, e più in generale tutti i cittadini che contribuiranno anche semplicemente addobbando il proprio balcone a renderà la nostra città più luminosa in occasione del Natale". L'amministrazione ha intanto diffuso anche il programma di "Natale a Spoltore", il contenitore di eventi dedicato alle festività nel centro storico del capoluogo.

Il calendario, frutto di una co-progettazione tra Comune di Spoltore e Pro Loco Cinque Borghi, prenderà il via l'8 dicembre. L'apertura degli stand artigianali è alle ore 13. Alle 17 si esibisce la "Banda dei Babbi Natale" in piazza Di Marzo che poi si sposteranno (ore 17.30) all'apertura del "Villaggio di Natale" in piazza D'Albenzio. Durante l'inaugurazione saranno distribuiti a tutti i bambini pop corn e zucchero filato. Alle 19 l'accensione dell'albero e il concerto del "Coro Polifonico Artabano Tassone". In serata (ore 21) nella tensostruttura montata in piazza Di Marzio ci sarà la Jam Session che chiuderà la prima giornata di eventi. Sabato 9 alle ore 10 apertura dei market artigianali. Alle 10.30 ci sarà la visita guidata nella "Spoltore Nascosta". Un tour nei luoghi nascosti del centro storico spoltorese, legati a fatti storici e personaggi. Un progetto in continua evoluzione, poiché le visite vengono costantemente ampliate e arricchite. Alle 12 aperitivo e Dj Set in piazza. Il pomeriggio alle 16 animazione, baby dance e trucca bimbi, poi, alle ore 18, spettacolo di burattini. Alle 19 presentazione del libro ed esibizione del maestro Maurizio Muraro nella sala consiliare. La giornata, infine, si chiuderà con il concerto "Trio Street Band" (ore 21) nella tensostruttura. Domenica 10 dopo l'apertura dei mercatini iniziano i lavori del laboratorio "Lettera a Babbo Natale" nel Villaggio in piazza D'Albenzio. Alle 11 l'arrivo della "Babbomobile" mentre nel pomeriggio (ore 16) animazione bimbi e spettacolo di magia. Alle 19 concerto di Natale della chiesa di San Panfilo e a seguire (ore 20.30) lo spettacolo teatrale "La setta dei romani estinti". Il primo fine settimana di eventi si chiuderà in piazza Di Marzio con la visione del film "Mamma ho perso l'aereo".