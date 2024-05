La calma è il segreto per arrivare a cent'anni: parola di Luigina Di Marzio, cittadina di Spoltore che li ha appena compiuti

Ha compiuto 100 anni Luigina Di Marzio, ora centenaria di Spoltore, che il segreto per arrivarci lo svela: “la calma allunga la vita”. È stata lei stessa a dirlo in occasione della visita del 20 maggio, giorno del compleanno, del sindaco Chiara Trulli e il consigliere Agostino Karaci che sono andati a trovarla per farle gli auguri e consegnarle una pergamena e un vaso di ortensie bianche. Un assaggio della festa con i familiari che ci sarà sabato 25.

È lei a rispondere al telefono quando le annunciano la visita riferendo che la nuora, Lora, è uscita a fare la spesa. La visita del sindaco le ha fatto piacere, racconta, anche se “è dovuta andare via subito, perché aveva un impegno a Loreto”.

Amante del mare e dei dolci i festeggiamenti in famiglia li farà sabato 25 maggio “in un ristorante sul mare, perché il compleanno è capitato di lunedì e tanti non sarebbero potuti venire”, spiega Luigina.

Ha un figlio, due pronipoti di 9 e 5 anni che abitano a Moscufo, mentre lei è rimasta a Spoltore dove ad aiutarla in casa c'è la nuora Lora.

“Sono sempre stata una casalinga, mi piaceva tantissimo fare i dolci”, dice ancora Luigina. Una passione mai sopita anche se, ammette, “è vero che fanno male”. Forse non poi così tanto verrebbe da dire visti gli anni compiuti. Certo, dice ancora, se un giorno mangia troppo, l'altro è brodo di verdure. Insomma cent'anni decisamente ben portati.