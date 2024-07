È Luigi Tauro l'autotrasportatore morto nel tragico incidente avvenuto sulla A1: lutto nella comunità di Bussi sul Tirino

È Luigi Tauro l'autotrasportatore di 44 anni che ieri, mercoledì 10 luglio, ha perso la vita sulla A1 tra Fiorenzuola e Fidenza uscendo di strada e ribaltandosi con il suo tir. Viveva a Bussi sul Tirino e la notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato l'intera comunità attonita come dimostrano i tanti messaggio social apparsi soprattutto nella pagina “Tuttabusci”.

Una famiglia sfortunata dicono tutti. Prima la perdita del padre, poi di una sorella con un figlio piccolissimo che proprio Luigi stava crescendo e infine la morte della madre di cui proprio oggi, giovedì 11 luglio, ricorrono i due anni dalla scomparsa. Una vita non facile, ma che aveva sempre affrontato prendendosi lui cura del nipote e dell'altro fratello, come spiega il vicesindaco Paolo Salvatore raggiunto da IlPescara. "Un grande lavoratore" sottolinea esprimendo non solo il grande dolore suo e di tutta la comunità, ma anche la vicinanza che non è mai mancata “e mai mancherà ai suoi familiari. Non li abbiamo mai lasciati soli, ma sapevamo che c'era la forza di Luigi, e ora ancor di più staremo loro accanto”, aggiunge.

Un dolore che colpisce anche la fidanzata che sul suo profilo social gli dedica uno struggente messaggio d'addio. Una tragedia che, insomma, non lascia e non ha lasciato nessuno indifferente.

Secondo le prime informazioni emerse subito dopo l'incidente Luigi Tauro sarebbe morto sul colpo, mentre sono in fase di ricostruzione le cause che hanno portato al drammatico schianto anche per capire se possa essersi trattato di un malore. La data dei funerali sarà fissata quando la salma sarà riportata a casa.