Il pescarese Luigi Diodati è il nuovo ambasciatore in Repubblica del Congo

Il pescarese Luigi Diodati è il nuovo ambasciatore italiano in Repubblica del Congo.

A renderlo noto è la Farnesina, come riferisce l'agenzia Dire: dopo il gradimento del governo interessato, la nomina deliberata dal consiglio dei ministri di Luigi Diodati in qualità di ambasciatore d'Italia a Brazzaville, in Repubblica del Congo.

In un comunicato il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale informa che Diodati è nato a Pescara, il 9 settembre 1964. Nel 1987 consegue la laurea in Scienze Politiche all'università di Roma per poi intraprendere la carriera diplomatica nel 1992, prestando servizio nella direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo.

Nel 1994 parte per il primo incarico all'estero presso l'ambasciata d'Italia a Vilnius, in Lituania, cui nel 1998 seguirà quello nell'ambasciata d'Italia a La Paz, in Bolivia. Nel 2002 fa rientro a Roma, dove assume nella direzione generale per gli Affari politici multilaterali e i diritti umani. Nel 2007 assume servizio nell'ambasciata d'Italia a Jakarta, in Indonesia, dove viene confermato fino al 2011, anno in cui assume servizio nell'ambasciata d'Italia a Pretoria, in Sudafrica. Nel 2015 torna alla Farnesina, nella direzione generale per l'amministrazione, informatica e comunicazioni fino al 2017, quando assume servizio in qualità di console generale a Osaka, in Giappone. Nel 2002 è stato nominato cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica.