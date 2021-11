Il professor Luigi Addario va in pensione, Pagnanelli: "Esempio di serietà e dedizione istituzionale"

Va in pensione il professor Luigi Addario, e l'ex presidente del consiglio comunale Francesco Pagnanelli lo saluta definendolo "un esempio di serietà e dedizione istituzionale, che mi ha affiancato nei miei anni da presidente diventando per me un modello da seguire e un caro amico".

Pagnanelli, che attualmente è consigliere del Partito Democratico, conclude facendo gli auguri a Luigi Addario e ringraziandolo per tutto ciò che fatto per lui.