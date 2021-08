Luglio positivo per l'aeroporto d'Abruzzo: in transito quasi 63 mila passeggeri

Dati positivi per l'aeroporto d'Abruzzo per il mese di luglio appena terminato. La Saga, la società che gestisce lo scalo, ha fatto sapere che sono quai 63 mila i passeggeri in transito, circa il doppio rispetto a giugno nonostante la contrazione a livello globale del trasporto aereo dovuto alla pandemia. I passeggeri sono stati 62.900 di cui 62.652 si sono mossi su voli commerciali, 33.608 su collegamenti nazionali, e 29.044 su quelli internazionali, per la stragrande maggioranza in Unione Europea, per un totale di (24.144).

I voli complessivi sono stati 578 fra commerciali, privati e cargo, di questi 502 sono voli di linea, 251 sono stati i movimenti nazionali, 236 sono stati internazionali, per un numero complessivo di 487 movimenti, solo commerciali. Per l'estate 2021, ricorda Saga, sono 20 le città direttamente collegate di cui 11 internazionali per 8 Stati. Il presidente Vittorio Catone:

"Nonostate i numeri siano evidentemente viziati dalla pandemia e l'impatto sui flussi turistici del monitoraggio attraverso i tamponi per i passeggeri di alcuni voli internazionali, i dati di luglio sono molto incoraggianti per il futuro e siamo particolarmente soddisfatti. Abbiamo registrato un notevole aumento di passeggeri rispetto ai numeri che hanno caratterizzato lo scorso anno. È stata impostata un'ottima stagione Summer, ma siamo già al lavoro per la winter, con l'obiettivo di connettere sempre di più l'Abruzzo al resto del mondo, fornendo voli e opportunità per potenziare l'incoming e quindi attirare passeggeri e turisti sul nostro territorio"