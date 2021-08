Arriva in piazza Salotto "Ludoteca taxi clown", il servizio per bambini e anziani ricoverati

L’iniziativa, patrocinata dalla polizia di Stato sta toccando le principali città italiane, è in programma fino a domenica 22 agosto

Si chiama “Ludoteca taxi clown” ed è il camper dell'associazione Paciok Onlus che fa tappa anche Pescara con il servizio per bambini e anziani ricoverati.

Sarà presente fino a domenica 22 agosto in piazza della Rinascita (piazza Salotto).

Si tratta di una sorta di “Taxi Sanitario” che nasce dalla volontà di distrarre con un sorriso bimbi, adolescenti e anziani in un percorso non facile.

È una scorta speciale e giocosa che punta a rendere meno lungo e faticoso il tragitto da casa ai reparti ospedalieri o alle case di riposo. Sconfiggere la paura con un sorriso: è questa al momento la priorità di Fulvio Fusco, presidente dell’associazione Clownterapia Paciok Onlus di Campobasso. E per fortuna, in uno dei periodi più preoccupanti della storia, a causa dell’emergenza coronavirus, c’è chi, come lui e il suo meraviglioso team, riesce a riempire una stanza di positività attraverso il potere dell’allegria.

L’iniziativa è stata presentata lo scorso 9 giugno a Campobasso, nel piazzale antistante la questura, dove è stata ufficializzato il patrocinio della polizia di Stato.