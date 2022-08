Incontro a Spoltore con il medico e docente Lucio Achille Gaspari per parlare dei due libri di cui è autore

Incontro in piazza D'Albenzio a Spoltore con Lucio Achille Gaspari mercoledì 24 agosto.

L'appuntamento con il medico chirurgo, docente universitario, commendatore della Repubblica Italiana e Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno dello Stato Città del Vaticano è fissato alle ore 18:30.

Gaspari parlerà di due libri di cui è autore. Il primo "Remo Gaspari. Visto da vicino" (Carabba editore): un ricordo dedicato al padre, politico e ministro tra i protagonisti della prima repubblica.

E poi un volume ancora più personale: "Chirurgo per caso" (Aracne editrice). Tra i primi in Italia a introdurre la microchirurgia e la chirurgia mini-invasiva, Lucio Gaspari nella sua carriera ha eseguito circa 15 mila interventi e pubblicato oltre 3 mila lavori scientifici. In scaletta gli interventi dell'ex sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, dell'assessore alla cultura Roberta Rullo e del sindaco Chiara Trulli. Modera l'incontro il giornalista Fabio Di Bartolomeo.