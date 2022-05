L'abruzzese Luciano Di Tizio nominato vicepresidente nazionale del Wwf

Luciano Di Tizio, per anni delegato regionale del Wwf Abruzzo, è stato nominato vicepresidente nazionale e tesoriere dell'associazione ambientalista. La nomina è arrivata nell'ambito del cambio al vertice nazionale che ha visto la nomina di Daniela Ducato come presidente. Il nuovo consiglio nazionale l'ha eletta e gli altri membri del consiglio sono Mario Attalla, Donatella Bianchi, Simona Castaldi, Luciano Di Tizio, Alessandro Giadrossi, Silvio Greco, Carla Liuni, Paolo Lombardi e Silvio Ursini.

Di Tizio è giornalista, naturalista e storico attivista della sezione abruzzese, e l'attuale delegato regionale Wwf Abruzzo Filomena Ricci ha commentato la nomina:

“Come attivisti del Wwf in Abruzzo siamo molto contenti per la nomina di un abruzzese come vicepresidente del Wwf Italia. È un giusto riconoscimento per Luciano che da anni svolge con impegno e competenza la sua attività di volontario nel WWF in Abruzzo e per tutta la realtà del Panda della nostra regione che nuovamente vede un suo rappresentante ai vertici dell’Associazione. Con l’occasione vogliamo ringraziare, insieme alla presidente uscente Donatella Bianchi, anche il nostro Dante Caserta che fino ad oggi è stato vicepresidente nazionale.

Dante è stato ai vertici dell’associazione per oltre 10 anni ricoprendo la carica anche di presidente nazionale e direttore generale del Wwf Italia: è anche grazie a lui se il Wwf Italia si è rilanciato a livello nazionale e nel network internazionale. E senza mai smettere di essere un volontario dell’associazione impegnato con noi nelle tante battaglie in difesa della straordinaria natura della nostra regione. Ora tutti insieme, con le nostre oasi, i centri di educazione ambientale, le organizzazioni locali, i volontari, le guardie, i soci e i donatori continueremo ad impegnarci per tutelare il nostro ambiente e la nostra salute”.