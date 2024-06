Lu copp d'oro: dieci professionisti dei fornelli si contenderanno il trofeo del concorso gastronomico

Si terrà nella serata di oggi, lunedì 3 giugno, la sfida tra dieci tra i più quotati professionisti dei fornelli della nostra regione, che si contenderanno la vittoria per la 18esima edizione del concorso gastronomico " Lu copp d'oro" per il trofeo "D'Addazio noleggi". L’evento si terrà sul bordo piscina del rinnovato Hotel Serena Majestic di Montesilvano.

Ricette tipiche prodotti a km zero in passerella davanti ad un'apposita giuria di esperti, guidata dal maestro di cucina Santino Strizzi per analizzare e votare la tecnica, il rispetto delle tradizioni e l'abilità nel coniugare l'innovazione.

Maestri dei fornelli che presenteranno piatti storici come il "Risotto alla Venturini" e rivisitati per l'occasione come la "Mugnaia alla marinara" fino ad arrivare al "Calamaro ripieno con polvere di coriandolo tostato e pane di cioccolato salato".

Arriveranno dalle quattro province e tutti con le carte in regola per onorare una rassegna che continua a raccontare la storia del territorio come Lorenzo Leva, Stefano De Iuliis, Vincenzo Di Donato, Benito Taraborrelli, Silvano Pinti, Giuliano Diodoro, William Moro, Luca Ortu, Nadia Cirillo e Alessandro Ugolini.

Ad accompagnare i piatti saranno i vini firmati Lampato di Pianella e Monteselva di Montesilvano assieme all'olio Masciantonio di Casoli e De Massis di Elice.

"In occasione della riapertura ufficiale della stagione estiva, ospitiamo volentieri una rassegna di qualità come Lu copp d'oro - ha riferito il direttore della rinnovata struttura alberghiera Julian Delfino - con cuochi preparati e agguerriti in grado di regalare emozioni indescrivibili con i propri elaborati"