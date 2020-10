Il Lotto premia l'Abruzzo: grande vincita ad Avezzano

Il Lotto premia l'Abruzzo, per la precisione Avezzano, con oltre 27mila euro aggiudicati nel concorso di giovedì 22 ottobre. Lo fa sapere l’agenzia Agimeg. La vincita di Avezzano è seguita dai 23.750 euro finiti a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, con il terzo gradino del podio per i 21.660 euro vinti in tre diverse località: Jesi (Ancona), Oderzo (Treviso) e Piano di Sorrento (Napoli).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coinvolge l'Abruzzo anche il 10eLotto un premio da 50mila euro realizzato a Santa Maria Imbaro, nel Chietino. La stessa cifra è stata altresì vinta a Signa (Firenze). A Pistoia, invece, sempre con il 10eLotto un giocatore ha centrato una vincita da 100mila euro grazie a un ‘nove’ su un’estrazione frequente. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di oltre 3,3 miliardi di euro.