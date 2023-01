Centrato in città un terno secco al lotto da 22mila 500 euro

Una somma pari a 22mila 500 euro. È quella che ha portato a casa una persona che ha centrato a Pescara un terno secco al Lotto.

Il giocatore o la giocatrice, ha infatti portato a casa 22mila 500 euro dopo aver centrato un terno secco sulla ruota di Milano con i numeri 11-25-65.

Come riferisce Agipronews, oltreché nel capoluogo adriatico è stata registrata una vincita anche ad Avezzano.

Nella Marsica è stato infatti centrato un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 289,3 milioni dall'inizio dell'anno. Mentre l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 91,7 milioni dall'inizio dell'anno.