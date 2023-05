In Abruzzo vinti 230mila euro nei primi 4 mesi del 2023 con la "Lotteria degli scontrini"

Sono complessivamente 230mila gli euro vinti nei primi 4 mesi del 2023 in Abruzzo con la "Lotteria degli Scontrini".

Da gennaio ad aprile infatti sono state reclamate, nella sede Adm dei Monopoli per l’Abruzzo di Pescara, otto vincite alla "Lotteria degli Scontrini".

Nello specifico, un premio mensile da 100mila euro, quattro premi settimanali da 25mila euro oltre a un premio settimanale da 20mila euro e due premi settimanali da 5mila euro che sono stati reclamati dai titolari degli esercizi commerciali dove sono state effettuate le vincite.

Il premio da 100mila euro è stato vinto, con l’estrazione mensile del mese di gennaio, da due anziani coniugi residenti nella provincia di Teramo, grazie a un acquisto di generi alimentari per un importo di 58,78 euro. Tutte le vincite sono state effettuate con scontrini di modico valore, in particolare un fortunatissimo consumatore, sempre della provincia Teramo, ha potuto reclamare una vincita di 25mila euro grazie a uno scontrino da 1,50 euro, rilasciato da un distributore automatico di caffè e bevande, mentre gli altri acquirenti, residenti nelle province di Teramo e L’Aquila sono risultati vincitori grazie a scontrini di 5,72, 33,20 e 39,14 euro, tutti legati ad acquisti di generi di prima necessità, come ad esempio prodotti alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa.

Naturalmente tutte le transazioni sono state effettuate con pagamento elettronico, condizione necessaria per poter partecipare alla “Lotteria degli Scontrini”. La direzione centrale giochi dell’agenzia, competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita