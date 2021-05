Ritirato da un fortunato vincitore pescarese uno dei premi da 100 mila euro della lotteria degli scontrini

Ancora una volta Pescara baciata dalla fortuna. Questa volta dopo Lotto e Superenalotto, è la lotteria degli scontrini proposta dal Governo a portare in città una grossa vincita. L'ufficio Adm di Pescara infatti ha fatto sapere che si è presentato un fortunato vincitore della prima estrazione della lotteria per incassare il premio da centomila euro.

Ricordiamo che la lotteria degli scontrini permette, acquistando prodotti o servizi tramite sistemi di pagamenti elettronico o telematico avvenuti in negozi fisici. Sono dunque esclusi i pagamenti per acquisti online. Per partecipare alla lotteria degli scontrini occorre registrarsi sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it per ottenere il codice utente, che dovrà essere mostrato ogni volta che si effettua un acquisto.

Le estrazioni sono mensili con premi da 100 mila euro ed avvengono ogni secondo giovedì del mese, mentre da giugno inizieranno anche le estrazioni settimanali. Prevista anche un'estrazione speciale annuale da 5 milioni di euro per il cliente e 1 milione di euro per l'esercente, che avverrà ad inizio 2022.