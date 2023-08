Miss Adriatico, è Loriana Agaj a vincere la tappa di Scafa [FOTO]

È stata Loriana Agaj, studentessa di Roseto degli Abruzzi, a vincere la tappa di Scafa del concorso di bellezza Miss Adriatico.

La giovane, con la passione per lo sport e la moda, è stata eletta in piazza a Pianapuccia per la 13esima tappa della 47esima edizione del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico, l'unico nel settore moda in Abruzzo a essere patrocinato e riconosciuto ufficialmente dal consiglio regionale.

In passerella con gli abiti eleganti, il bikini e il body olimpionico Falcone ben 23 concorrenti, italiane e straniere, accomunate dalla voglia di divertirsi e di emozionare il numeroso pubblico presente.

A premiare la vincitrice con il lasciapassare per la finalissima regionale di Castilenti in programma il prossimo 3 settembre, e con il diadema realizzato appositamente dalla stilista Monia Monti di Montesilvano, sono stati il vicesindaco di Scafa Gianni Chiacchia, l'assessore al Turismo, Dina D'Alfonso e il presidente del consiglio, Dino Marangoni. Altre fasce sono andate ad Alisia Longoverde (Miss Acqua & Sapone), Shasa Cappellari (Miss intimo Unigross), Siria Chiavarini (Miss caffè Mokambo), Siria Buccella (Miss Spiedì arrosticini), Valentina Di Luca (Miss vini Lampato) e Giorgia De Petra (Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo).

La manifestazione, inserita nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Scafa, è stata presentata da Paolo Minnucci con gli intermezzi artistici del due Michele Fazio & Marcos, reduci dall'esperienza sanremese con il brano "Ballare", il cantautore partenopeo Genny Cusopoli, il vincitore del Festival della Melodia, Maurizio Tocco, e la brava danzatrice del ventre Sabrine, di origini tunisine.

«Serata piacevole e interessante», dicono Gianni Chiacchia e Dina D'Alfonso, «il pubblico ha risposto alla grande per uno spettacolo da ripetere anche l'anno prossimo». Felicissima ovviamente la vincitrice di Roseto degli Abruzzi: «Aspettavo questo momento, Miss Adriatico è una grande famiglia e queste emozioni le voglio condividere con le amiche del gruppo e con tutta l'organizzazione del concorso».