A Loreto una nuova rotatoria lungo la statale 151 senza illuminazione, un residente: "Più pericolosa di quella di Moscufo"

Anche a Loreto Aprutino, dopo Moscufo, arriva una nuova rotatoria stradale lungo la statale 151. Negli ultimi giorni, infatti, sono in via di completamento i lavori di realizzazione della rotatoria fra contrada Sablanico e contrada Collefreddo e degli elementi divisori. Un residente, che percorre quella strada anche in piena notte, denuncia i pericoli che corrono gli automobilisti in quanto è completamente assente l'illuminazione pubblica ed attualmente si arriva davanti all'inizio della rotatoria praticamente al buio:

"Questa rotatoria è ancora più pericolosa, attualmente, di quella che hanno realizzato sempre lungo la statale 151 a Moscufo. Lì almeno l'illuminazione è buona non solo per la presenza dei pali ma anche perchè vi sono abitazioni e aziende nei dintorni. Mettendo da parte il progetto di questa rotatoria che sembra davvero sovradimensionata rispetto alla strada, è indispensabile inserire dei sistemi di illuminazione efficaci. Si rischiano incidenti anche seri. Come si nota dalla foto, le uniche luci sono quelle della mia vettura"

Ricordiamo che a Moscufo le polemiche per la rotatoria realizzata sempre lungo la Ss 151 con il contestuale abbattimento di una quercia secolare non si sono placate, ed anzi hanno ripreso vigore dopo la notizia di alcuni incidenti, per fortuna non gravi, che hanno portato anche all'abbattimento di una parte della segnaletica verticale. I comitati e le associazioni cittadine hanno ribadito che ad essere pericolosa è la stessa rotatoria e non la quercia abbattuta, annunciando di volersi costituire parte civile in caso di contenzioso.