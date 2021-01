I cittadini di Loreto Aprutino potranno effettuare i tamponi per lo screening di massa a Penne

Una buona notizia per i cittadini di Loreto Aprutino. L'amministrazione comunale di Penne ha infatti dato disponibilità ad accogliere i loretesi che intendono sottoporsi nei prossimi giorni allo screening di massa per il Covid. A Penne, infatti, conclusa la fase di test eseguiti sul personale scolastico più alunni e genitori, a partire da domani venerdì 8 gennaio lo screening sarà aperto a tutti i cittadini, anche nella giornata di sabato 9 gennaio dai 14 anni in su.

I gruppi di minoranza di Loreto, in attesa che venga organizzata l'attività relativa ai test anche nel proprio comune, hanno chiesto autonomamente al sindaco di Penne Semproni di permettere anche ai propri concittadini di potersi sottoporre ai test recandosi a Penne. Il sindaco ha dato piena disponibilità e dunque i residenti di Loreto, muniti di tessera sanitaria e documento valido, potranno recarsi venerdì 8 gennaio e sabato 9 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nella struttura sportiva di contrada Campetto a Penne dove è stata allestito il punto di prelievo per i tamponi rapidi per il Coronavirus.