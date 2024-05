Lutto cittadino a Loreto Aprutino per l ultimo saluto a Mauro Di Zio

Il sindaco di Loreto Aprutino Renato Mariotti ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Mauro Di Zio, ex primo cittadino ed ex assessore provinciale morto a seguito di una lunga malattia il 22 maggio scorso. I funerali si terranno il 24 maggio dalle ore 15 nella chiesa di San Pietro:

"Mercoledì 22 maggio è venuto a mancare agli affetti dei suoi cari il nostro concittadino e sindaco emerito Mauro Di Zio. Considerato il profondo sentimento che l’intera cittadinanza conserva nei confronti della sua persona di uomo giusto e che molte delle sue energie ha dedicato al bene della nostra comunità, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno venerdì 24 maggio 2024, in occasione delle esequie del nostro concittadino Mauro Di Zio, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore ed al fine di consentire iniziative di riflessione e di partecipazione alla cerimonia funebre.

Per l’occasione saranno esposte le bandiere a mezz’asta sugli edifici degli enti pubblici e privati, compresi gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, saranno sospese le manifestazioni previste nella stessa giornata e sarà vietato lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata. Si dispone inoltre la chiusura temporanea di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, durante lo svolgimento delle esequie, dalle ore 15 alle ore 18, eccezion fatta per quelle attività, ivi compresa la farmacia, che devono garantire i servizi essenziali, e i pubblici esercizi, al solo fine di garantire i servizi igienico-sanitari e la possibilità di ristoro per i partecipanti al rito funebre." Di Zio, oltre che sindaco dal 1993 al 2004 e assessore provinciale dal 2004 al 2009 è stato anche presidente regionale della Cia e vicepresidente nazionale dell'associazione degli agricoltori.