A Loreto Aprutino i dissuasori stradali diventano artistici grazie alle coperture colorate fatte all'uncinetto [FOTO]

Dare un tocco di colore alla piazza principale colorando con dei lavori all'uncinetto i dissuasuori stradali. A Loreto Aprutino, in piazza Garibaldi, grazie alla collaborazione fra 17 signore e l'amministrazione comunale, le sfere che delimitano la zona pedonale di piazza Garibaldi sono state rivestite con delle coperture colorate fatte a mano.

Il progetto è stato coordinato in particolare dall'assessore Luca Pellegrini e dalla consigliera Geraldine Ferri. che ha ringraziato le signore per l'impegno profuso:

"Il vostro lavoro di questi mesi è stato prezioso per donare un tocco di colore e di originalità alla nostra amata piazza, rendendola ancora più bella e accogliente in occasione della festività del santo patrono. Queste coperture colorate, frutto di una grande manualità e tanta pazienza, rappresentano un tangibile esempio di come il recupero e la valorizzazione dell'arte antica dell'uncinetto possa coniugarsi con elementi di modernità del tessuto urbano, creando un bel punto di incontro fra tradizione e modernità, tra passato e presente"