A Loreto Aprutino chiusa la scuola materna per Covid: tutte le classi in quarantena

Sei classi su sei in quarantena nella scuola materna di Loreto Aprutino, a causa di diversi casi di Covid. Lo ha disposto l'amministrazione comunale a seguito degli aggiornamenti ricevuti dalla Asl in merito ai casi riscontrati fra la popolazione scolastica e quelli ancora in attesa di conferma. La scuola materna si trova in zona Cappuccini ed è stato chiuso in via precauzionale anche il bar che si trova di fronte all'istituto scolastico, che è costantemente frequentato da bambini, genitori e personale scolastico. L'amministrazione comunale ha disposto anche la sospensione del servizio di mensa scolastica per tutto l'istituto comprensivo per un sospetto caso di Covid riguardante una dipendente del servizio di refezione. Sospesa anche una delle linee di trasporto scolastico per mancanza di personale sostitutivo.