A Loreto Aprutino prosegue la campagna vaccinale anti Covid: al via anche le somministrazioni a domicilio

Proseguono anche a Loreto Aprutino le somministrazioni di vaccino anti Covid. La campagna prosegue in linea con le direttive del Governo e della Regione: nella giornata di ieri domenica 11 aprile sono state vaccinate 245 persone fra ultraottantenni, disabili e caregiver al palatenda in via Roma.

Inoltre i medici di famiglia hanno avviato le somministrazioni a domicilio per i pazienti impossibilitati a raggiungere la sede vaccinale: