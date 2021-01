A Loreto scoperti 2 positivi asintomatici su 851 tamponi rapidi Covid per lo screening di massa

Ringraziamo chiunque sia stato coinvolto nella macchina organizzativa dello screening di massa: i medici, gli infermieri, i biologi, i farmacisti, la protezione civile Pav, la Croce Rossa di Loreto Aprutino e Penne, la polizia municipale, il personale amministrativo comunale e la dirigente scolastica per la collaborazione.

Grazie soprattutto a tutti i cittadini, loretesi e non, per la partecipazione e la grande dimostrazione di senso civico e di responsabilità. Lo sforzo collettivo della nostra comunità segna un importante, ma non definitivo, contributo nella lotta alla pandemia.