Lorenzo Mucci, direttore della sede di Pescara, tra i candidati a entrare nel Cda della Rai

Sono in totale 6 i candidati per la successione di Riccardo Laganà nel cda (consiglio di amministrazione, ndr) della Rai.

Tra loro anche Lorenzo Mucci, direttore della sede Rai di Pescara, come riferisce l'AdnKronos.

Questi i nomi degli altri candidati: Angela Calderone, della direzione Relazioni Internazionali e Affari europei Rai; Davide Di Pietro già vicepresidente di Rai Bene Comune - Indignerai; Riccardo Orfei; Fabio Spadoni, tecnico e sindacalista di Libersind Conf.Sal; Palma Marino Aimone, grafica Rai.

Questi sono i candidati indicati oggi, giovedì 26 ottobre, dal consiglio d'amministrazione di viale Mazzini, sulla base delle valutazioni della commissione elettorale, che parteciperanno all'elezione del consigliere d'amministrazione espresso dai dipendenti Rai, dopo la morte improvvisa di Riccardo Laganà. La data delle votazioni è stata fissata dal cda per il 20 novembre prossimo.