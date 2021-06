Premiata una donna di Città Sant'Angelo nella selezione di "Miss Mamma Italiana" a San Benedetto del Tronto

Premiata anche una donna di Città Sant'Angelo nella selezione di "Miss Mamma Italiana" che si è tenuta a San Benedetto del Tronto sabato 19 giugno.

Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione.

A curare la manifestazione è la Te.Ma Spettacoli di PaoloTeti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Le mamme partecipanti, hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche). Tra le mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2021 anche Lorella Di Giovanni (Miss Mamma Italiana Gold Solare) 47 anni, casalinga, di Città Sant’Angelo (Pescara), mamma di Jacopo, Gaia e Shakira.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it