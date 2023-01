Loredana Bertè ringrazia Pescara: "È stato un Capodanno meraviglioso"

Con un post pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook, Loredana Bertè ha voluto esprimere la propria gioia per essersi esibita nella nostra città, dove ieri ha tenuto un concerto partecipatissimo e che è piaciuto in maniera unanime al pubblico presente. Queste le parole della cantautrice:

"Grazie, Pescara, per questo Capodanno meraviglioso speso insieme! Buon 2023 a tutti! Grazie a tutta la produzione e a chi ha reso possibile questo show".

Soddisfatto anche il sindaco Carlo Masci, che sempre a mezzo social scrive: "Ieri sera piazza Salotto era stracolma di gente per il concerto di Loredana Bertè. Il 2023 a Pescara è iniziato con una grande festa di musica e una partecipazione intensa e appassionata di popolo. La regina del rock ha incantato tutti con la sua voce speciale e le sue canzoni più belle, è rimasta colpita dal numeroso pubblico presente e festante, per questo ha ringraziato pubblicamente la nostra città della stupenda serata vissuta tra noi. Dal palco ho dato gli auguri di buona vita a Daniele, Emma, Lorenzo, Emily, Irene, Zoe e Sveva, i primi pescaresi nati nel nuovo anno, che sono il nostro futuro e la nostra speranza di un mondo che si rinnova. Pescara non si ferma mai, vive sempre con il sorriso, sa sognare e pensare in grande".