Troppo rumore nelle serate di un locale in viale Marconi: scatta la sospensione dell'attività musicale

Troppo rumore immesso durante le ore serali e notturne da parte di un locale di viale Marconi, e per questo scatta lo stop all'attività musicale. Il sindaco Carlo Masci, infatti, a seguito della relazione fonometrica ricevuta dall'Arta in cui si sono riscontrati superamenti del livello differenziale di rumore durante la notte, ha firmato l'ordinanza che ha disposto la sospensione delle attività musicali e l'obbligo di adeguamento degli impianti ai limiti consentiti dalla legge. Nel documento si ordina

"l’immediata sospensione dell’intrattenimento musicale e/o l’utilizzo degli impianti elettroacustici che causano il superamento dei limiti previsti dalla normativa mettendo in atto adeguati interventi di bonifica acustica e di adozione di ogni utile accorgimento tecnico/funzionale ed organizzativo finalizzato a ricondurre il rumore di che trattasi entro i limiti previsti dalla normativa vigente".

Ricordiamo che scadrà proprio in questi giorni l'ordinanza firmata sempre dal sindaco Masci che ha imposto il divieto di diffusione di musica dopo la mezzanotte ai locali che non dispongono delle autorizzazioni previste per le discoteche nella zona di Pescara Vecchia, e multe per coloro che consumano alcolici dopo la mezzanotte lungo le strade e nelle piazze, lontani dalle pertinenze dei locali dove sono state somministrate le bevande. Nelle prossime ore, il sindaco e l'amministrazione comunale decideranno se prorogare il provvedimento che ha scatenato proteste e polemiche da parte di alcuni gestori e dell'opposizione comunale.