Il Lions Club Pescara Host dona arredi per l'aula didattica scolastica del reparto di Pediatria [FOTO]

Cerminia di donazione questa mattina 18 maggio nell'ospedale di Pescara, nell'aula didattica scolastica dell'Uoc di Pediatria dove il Lions Club Pescara Host ha donato arredi per circa 4.000 euro di valore. Presenti Giuliano Lombardi, presidente del Lions Club Pescara Host accompagnato da alcuni membri del direttivo ovvero Aldo Di Cosmo, Giuseppe Pace, Andrea Ricci, Mariusz Szymanski.

I rappresentanti del lions club sono stati accolti da Valterio Fortunato,d irettore dei presidi ospedalieri della ASL di Pescara, da Maurizio Aricò direttore Uoc Pediatria e da Antonio Busich direttore dei servizi tecnici e manutentivi.

Lo spazio scolastico all’interno dell’ospedale, spiega la Asl, tutela il diritto allo studio dei piccoli pazienti ed aiuta i bambini e i ragazzi a vivere serenamente la condizione della malattia attraverso la creazione di un clima positivo ed accogliente che favorisca un senso di normalizzazione dell’esperienza ospedaliera.

Il direttore Aricò ha mostrato la sua gratitudine per la donazione esprimendo parole di ringraziamento a Lombardi e a tutti i componenti del Lions Club Pescara Host per la sensibilità dimostrata per i piccoli e giovani pazienti del reparto di pediatria.