Il Lions Club Pescara "Ennio Flaiano" dona 15 vassoi/leggii a Oncologia Pediatrica

Il Lions Club Pescara "Ennio Flaiano" ha donato 15 vassoi/leggii Foppapedretti al reparto di Oncologia Pediatrica. La consegna è stata effettuata, a nome dell'intero Club, dal presidente Giovanni De Massis per i piccoli pazienti dell'ospedale civile 'Spirito Santo'. Erano presenti i soci Paolo Di Cesare, Alberto Ortona, Rosa De Fabritiis e Claudio Fasoli De Martiis.

Molti i rappresentanti del personale medico e paramedico del reparto: Antonella Sau, Daniela Onofrillo, Stefano Pulini, Gabriella D'Agostino, Pierpaola Sciarra, Patrizia Accorsi e Ilenia Barbetta. In una nota, il Lions Club Ennio Flaiano si dice "molto soddisfatto" per "aver realizzato un altro service a sostegno delle comunità locali". Per il consigliere Claudio Fasoli De Martiis, "Il Club incarna pienamente i fondamentali principi del lionismo di solidarietà verso coloro che ne hanno bisogno. "We serve" - Sempre!".

