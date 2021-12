Il Lions Club "Ennio Flaiano" raccoglie generi alimentari da donare alla parrocchia di San Luigi

Anche il Lions Club "Ennio Flaiano" di Pescara impegnato in prima fila per la solidarietà con l'avvicinarsi delle feste natalizie. Nei giorni scorsi, infatti, è stata avviata una raccolta alimentare all'interno del supermercato Carrefour in via Misticoni a Porta Nuova. L'obiettivo della raccolta era di poter aiutare le persone bisognose assistite dalla parrocchia di San Luigi. Gli alimenti e prodotti donati dai clienti del supermercato sono stati subito consegnati alla parrocchia stessa.