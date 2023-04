Morto Lino Perfetti, titolare dell'hotel Ambra Palace: il cordoglio di Confcommercio e Federalberghi

È morto Lino Perfetti, titolare dell'hotel Ambra Palace di via Quarto dei Mille a Pescara.

Confcommercio Pescara e Federalberghi Pescara piangono la sua scomparsa, aveva 74 anni.

Perfetti, che gestiva l'albergo dal 1997, per tanti anni ha svolto un ruolo attivo nell’associazione come membro del direttivo di Federalberghi.

Il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, e la presidente di Federalberghi Pescara, Daniela Renisi, porgono a nome delle associazioni le più sentite condoglianze ai familiari nella certezza che continueranno a portare avanti un simbolo della ricettività pescarese come l’Hotel Ambra.

«Perdiamo una colonna della ricettività pescarese che ha portato avanti con passione uno degli alberghi simbolo del centro cittadino di Pescara», dice la Renisi, «per anni è stato componente del Direttivo di Federalberghi Pescara e in tale ambito lo ricordiamo, oltre che per la competenza ed esperienza sulle tematiche del settore, per la disponibilità e gentilezza che mostrava nei confronti di tutti».

«Se ne va un grande albergatore, un imprenditore che ha dato tanto alla nostra città e un vero gentiluomo che ha contribuito alla crescita della nostra associazione», aggiunge Padovano, «la notizia della scomparsa di Lino Perfetti ha colpito profondamente non solo i dirigenti dell’associazione ma anche i nostri dipendenti e questo è il segno dello spessore dell’uomo che con i suoi modi miti e gentili era apprezzato da tutti».

Questo il ricordo di Emilio Schirato, titolare dell’Hotel Plaza e per anni presidente di Federalberghi: «Sono stato onorato di averlo avuto al mio fianco come collaboratore e acuto consigliere negli anni alla guida di Federalberghi durante i quali abbiamo combattuto assieme tante battaglie a tutela della categoria degli albergatori. Era un uomo buono, pacato nei modi ma deciso nel portare avanti le idee la cui scomparsa mi addolora profondamente».