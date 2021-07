Lino Banfi è ufficialmente cittadino onorario di Bolognano: le immagini della cerimonia [FOTO - VIDEO]

L'attore, al secolo Pasquale Zagaria, è stato accolto nella cittadina del Pescarese dove è arrivato per il conferimento del riconoscimento e per il matrimonio della nipote

Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria, è ufficialmente cittadino onorario di Bolognano. Oggi sabato 3 luglio, infatti, il noto attore pugliese è arrivato nella cittadina del Pescarese per ricevere l'onoreficenza, conferita direttamente dal sindaco Guido Di Bartolomeo, e per partecipare al matrimonio della nipote, che sposa un abruzzese.

Presenti, oltre al primo cittadino, anche i consiglieri comunali e il capogruppo alla Regione di Fratelli d'Italia Guerino Testa, in rappresentanza dell'amministrazione regionale, che ha speso parole di elogio per Lino Banfi, sottolineando come sia un onore per tutti gli abruzzesi accoglierlo come cittadino di Bolognano e abruzzese, ed aggiungendo che Banfi si è sempre distinto per la sua grande generosità e sensibilità verso tutti.