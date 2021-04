Lino Banfi sindaco onorario a Bolognano: a luglio il matrimonio della nipote nel centro del Pescarese [FOTO-VIDEO]

Lino Banfi a Bolognano ospite del Comune e del sindaco Guido Di Bonaventura nella giornata di ieri, martedì 27 aprile.

Il noto e popolare attore pugliese è stato sindaco onorario del paese in provincia di Pescara per il suo impegno come ambasciatore dell'Unicef con il sindaco che ha consegnato la fascia tricolore nel corso di una cerimonia nella sala consiliare.

Nel frattempo il primo cittadino, a nome dell'amministrazione comunale, ha consegnato una pergamena a Banfi per esprimere «vivo ringraziamento e profonda gratitudine per la professionalità nella lunga carriera, per la sensibilità e per il generoso impegno profuso a favore dell'infanzia e del mondo della cultura».

Banfi, con tutta la sua famiglia, sarà nuovamente nel Pescarese a inizio luglio quando verrà celebrato, proprio a Bolognano, il matrimonio della nipote.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati