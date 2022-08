File e tempi di attesa nei pronto soccorso in tempo reale su internet

Da oggi è possibile monitorare in tempo reale la situazione dei pronto soccorso degli ospedali di Pescara, Penne e Popoli grazie a un link attivato dalla Asl.

La possibilità si è realizzata grazie alla proposta del Gruppo Lega come sottolinea il consigliere Vincenzo D'Incecco.

Dunque in caso di necessità, prima di recarsi in pronto soccorso, si potrà verificare la fila in anteprima.

Si potrà così sapere quante persone sono in attesa e i rispettivi codici. Per farlo basta cliccare sul seguente link: https://www.asl.pe.it/situazione_prontosoccorso.jsp