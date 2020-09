Il programma "Linea Verde" di Rai Uno alla scoperta di D'Annunzio e dei luoghi della transumanza [VIDEO]

Un viaggio emozionante alla scoperta delle bellezze naturali, del territorio, della storia dei pastori e della transumanza, seguendo i luoghi descritti e decantati da Gabriele D'Annunzio. È andata in onda questa mattina la puntata del 27 settembre di "Linea Verde", il programma di Rai Uno che con i conduttori Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli ha mostrato le immagini e sentito ospiti e testimonianze sull'antica tradizione della transumanza, dai monti fino al mare, dall'Abruzzo fino in Puglia.

Giordano Bruno Guerri, massimo studioso del Vate, ha sottolineato come la città di Pescara abbia celebrato D'Annunzio con gli eventi dedicati al centenario della "Carta del Canaro", con la mostra e tutti gli appuntamenti culturali della rassegna "Disobbedisco" sull'impresa di Fiume. La trasmissione poi si è addentrata fra le colline ed i percorsi dei tratturi, in compagnia degli ultimi pastori rimasti e dei prodotti tipici legati alle tradizioni della pastorizia, fino a San Vito Chietino, nell'eremo dove si rifugio con l'amata Barbara Leoni nel 1889 chiudendo con Sulmona e le vigne della Marrucina. Spazio anche alle letture ed ai racconti di Daniela Musini sugli anni trascorsi dal Vate in Abruzzo.

Il video della puntata di Linea Verde: https://www.raiplay.it/video/2020/09/Linea-Verde-Con-D-Annunzio-seguendo-i-pastori-d-Abruzzo-6d42a7c4-53e8-4265-9757-5f3449cbeae2.html