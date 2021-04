Spoltore in lutto per la morte di Linda Di Felice del ristorante 3 Spighe

Morta Linda Di Felice, titolare del ristorante 3 Spighe di Spoltore.

Tutta la comunità spoltorese è in lutto per la scomparsa della Di Felice, storica ristoratrice della città, come riferisce SpoltoreNotizie. Aveva 82 anni e ha lasciato nello sgomento i nipoti Licia, Jasmin, Nathalie, Simone, Mattia e Lorenzo che hanno voluto ricordarla con un contributo inviato alla redazione di SpoltoreNotizie.

I funerali saranno celebrati venerdì 23 aprile alle 16, nella chiesa di San Panfilo a Spoltore. Lascia il marito Guido, i figli Rita, Angelina, Lolita e Enrico, i generi Antonio e Marlo, le sorelle Maria e Iolanda e i fratelli Antonio e Piero.