Liliana Rullo è la nuova presidente del Lions club Val Pescara

Passaggio del martelletto anno sociale 2023-2024 del Lions club Val Pescara: Liliana Rullo subentra a Raffaella Cocco in un'ottica di continuità e fattivo entusiasmo. "Essere Lions è presenza solidale, sempre al servizio dei bisogni della comunità locale, nazionale e internazionale, in emergenza e in continuità", si legge in una nota. "Lealtà e responsabilità accomunano i Lions della nuova squadra condotta da Liliana Rullo".

Vice presidente è invece Eugenia Cerasoli, mentre il segretario è Patrizia Silvestri, tesoriere è Maria Grazia Valentini e cerimoniere Luciana Orofino. Inoltre Gst è Marilisa Amorosi e Gmt Simona Andreoli. Come consiglieri troviamo Eliseo Marrone e Alessandro Di Sciascio, mentre i Revisori dei Conti sono Ina Marino, Luciana Picciani e Barbara Grugnale.